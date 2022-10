Unieke tentoonstelling met tekeningen Frans Masereel

In het casino van Blankenberge loopt een unieke tentoonstelling met uitsluitend tekeningen van Frans Masereel. Masereel was van Blankenberge en vooral wereldberoemd als graficus.

Hij was ook erg sociaal bewogen en een overtuigde pacifist. Het grootste deel van z’n leven woonde hij in het zuiden van Frankrijk. Hij stierf 50 jaar geleden in Avignon.

Frans Masereel is in 1889 op de zeedijk in Blankenberge geboren en woonde er vijf jaar. In het Casino is een 70-tal tekeningen te zien. Sommigen zijn nog nooit eerder getoond. Zoals een vroege tekening van het visserkerkje in Blankenberge. Masereel was toen 19.

Curator Roger Vander Linden: "De zee, het strand, matrozen, de havenarbeiders dat was z’n natuurlijk habitat en dat heeft hem nooit meer losgelaten voor de rest van z’n leven."

(lees verder onder de foto)

Veelzijdig en productief

Masereel was sociaalbewogen en pacifist maar nooit lid van een politieke partij. Hij had wereldfaam en kreeg de prijs voor grafiek op de biënnale van Venetië. Hij was ook ontzettend productief en veelzijdig.

"Masereel heeft getekend vanaf hij een potlood kon vasthouden tot op z’n sterfbed 80 jaar later. Naast houtsneden, aquarellen, naast schilderijen, keramiek, naast tapijt- en mozaïekontwerpen, film..Niet te geloven wat die man op z’n actief heeft."

Unieke stukken

Op de expo zijn dus uitsluitend tekeningen te zien. Sommigen zijn zelfs nog nooit geëxposeerd. Enkelen zijn voorontwerpen van houtsnedes of van een schilderij maar de meesten zijn voldragen tekeningen. Tussen 1917 en 1920 maakte hij honderden illustraties voor de pacifistische krant La Feuille in Genève. Enkele afdrukken zijn uniek.

"Dat zijn bijna unieke stukken omdat ze maar op enkele exemplaren zijn afgedrukt. Men noemt dat nu drukkersproeven en gelukkig kunnen wij ze nu meer dan 100 jaar later in heel goeie toestand bekijken."

De tentoonstelling met uitsluitend tekeningen van Frans Masereel zijn nog tot 8 januari te zien in de exporuimte De Meridiaan in het Casino van Blankenberge.