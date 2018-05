Unieke vondsten op Ieperse site De Meersen

Daar komt een nieuwe woonsite in opdracht van projectontwikkelaar 3D Real Estate. De vondsten vertellen veel over het rijke middeleeuwse Ieper. Vooral het groot aantal lichamen dat wordt opgegraven is uitzonderlijk in Vlaanderen. De lichamen zijn bijna allemaal in een houten kist begraven. Enkelingen zijn dan weer in een bakstenen grafkelder bijgezet. Het kerkhof moet zowat 600 jaar in gebruik genomen zijn. Er werd onder meer een lichaam van een mama gevonden, met in haar graf een pasgeboren baby.

Een internationaal team van archeologen van Monument Vandekerckhove is er al maanden aan het werk. Op 2 juni worden de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek gedeeld met alle Ieperlingen tijdens een bezoekersdag. De presentaties in de Sin-Niklaaskerk starten om 10,11.30, 14 en 15.30u. Vooraf inschrijven is niet nodig, maar passend schoeisel wel.

