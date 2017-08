Unieke zuiveringsinstallatie maakt rioolwater drinkbaar

Het gebeurt in de unieke zuiveringsinstallatie van Aquafin en drinkwatermaatschappij IWVA, in Wulpen bij Koksijde. Die installatie is recent vernieuwd, een investering van acht miljoen euro. Dagelijks wordt er 5 tot 7.000 kubieke meter drinkwater geproduceerd.

Aquafin zuivert in Wulpen rioolwater dat afkomstig is van onder meer Koksijde, Nieuwpoort en De Panne. Na twee- drie dagen haalt het water al viswaterkwaliteit. Dat betekent dat het geloosd mag worden in waterlopen. Zoals dat eigenlijk overal effectief ook gebeurt, behalve in Wulpen. Het water gaat er naar de buren, een drinkwatermaatschappij. Die zuivert het water nog maar eens, in verschillende stappen. Na 60 dagen is rioolwater drinkwater geworden, vrij van bacteriën, virussen en medicijnresten.

Opendeur

Het proces is uniek in België en in Europa. Zo levert de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht drinkwater aan 60.000 gezinnen. Omdat sommige mensen toch wat sceptisch staan tegenover deze techniek, organiseren Aquafin en IWVA morgen samen een opendeurdag.