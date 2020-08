Unilin investeert 11 miljoen in Luxemburgse vestiging

Unilin uit Wielsbeke bouwt een nieuwe productielijn voor laminaatvloeren in zijn vestiging in Vielsalm, in de provincie Luxemburg.

Het gaat om een investering van 11 miljoen euro die een twaalftal nieuwe banen zal opleveren, zo kondigt Unilin aan. De nieuwe laminaatlijn moet in de herfst van 2021 operationeel zijn. Volgens het bedrijf is de extra productiecapaciteit nodig omdat de vraag naar laminaatvloeren voortdurend toeneemt, met ook steeds hogere kwaliteitseisen.

In de vestiging van Vielsalm worden niet alleen laminaatvloeren gemaakt, er is ook een afdeling spaanplaten. In totaal werken er ongeveer 300 mensen. Unilin is vooral bekend als vloerenproducent (bijvoorbeeld het merk Quick-Step). Maar het produceert ook onder andere dakelementen, isolatieplaten en meubelpanelen. Het is sinds 2005 in handen van het Amerikaanse vloerbekledingsbedrijf Mohawk. Unilin realiseerde in 2019 een omzet van 1,7 miljard euro en telde 5.200 werknemers verspreid over twintig productiesites.