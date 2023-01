Unilin pakt uit met nieuw opleidingscentrum

In Wielsbeke heeft vloerbekledingsfabrikant Unilin een nieuw opleidingscentrum. Een expertisecentrum voor het eigen personeel maar ook externen kunnen er terecht.

Unilin werkt daarvoor nauw samen met het onderwijs. Goede arbeidskrachten vinden in een streek met lage werkloosheid blijft de grootste uitdaging.

Een modern gebouw met opvallende kleuren en een hippe naam: ‘The Dive’ is het nieuwe opleidingscentrum van Unilin in Wielsbeke. Een investering van 2 en half miljoen euro.

Unilin zet volop in op personeel met levenslang leren. Een hele uitdaging met de toenemende vergrijzing en het tekort aan arbeidskrachten. Op school is er bovendien minder interesse in techniek en dus kijkt Unilin ook richting onderwijs.

Bij Unilin werken alles samen 8.600 mensen op meer dan 100 locaties wereldwijd. Vorig jaar was er een omzet van 2,7 miljard euro. Niet slecht voor een bedrijf dat 60 jaar geleden begon met de productie van vlasleemplaten.