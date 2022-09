Unilin plaatst deel van personeel op tijdelijke werkloosheid

De hoge energie- en grondstofkosten laten zich voelen bij de bedrijven. Unilin Group moet één van de drie productielijnen voor luxevinyl-tegels stilleggen. Het bedrijf houdt de vraagontwikkeling in de gaten. Voorlopig stelt Unilin een aantal werknemers af en toe op tijdelijke werkloosheid.

Sander Laridon van Unilin Group bevestigt dat de energiekosten drie tot vier keer hoger zijn in vergelijking met vorig jaar. Voorlopig plaatst het bedrijf een aantal werknemers vijf weken op tijdelijke werkloosheid tussen nu en eind december. De situatie wordt in de gaten gehouden, want als de vraagontwikkeling toch stijgt, dan kan de tijdelijke werkloosheid herbeken worden.

De hoge energiekosten werken door in de prijzen van de grondstoffen? Ook consumenten schroeven hun uitgaven terug door de hoge inflatie. Sander Laridon wijst erop dat het probleem rond de energiekosten enkel in Europa speelt, waardoor Europese bedrijven niet kunnen concurreren met niet-Europese landen . "De Europese industrie prijst zichzelf uit de markt ten opzichte van andere delen van de wereld, zoals China, de Verenigde Staten en Turkije."