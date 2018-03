UNIZO gematigd tevreden met nieuwe havensluis

“Om verdere groei van de haven te creëren én de werkgelegenheid in de regio veilig te stellen, beseft UNIZO dat er dringend nood is aan een tweede toegang tot de achterhaven. Het staat buiten kijf dat het alternatief ‘Verbindingsdok’ op lange termijn de betere optie is, niet alleen voor wat betreft de nautische toegang maar ook het feit dat er quasi geen impact is op de bestaande KMO-sites en woonkernen”, aldus UNIZO-voorzitter Hendrik Vermeulen.

Snelste en goedkoopste oplossing

Daarnaast betreurt Unizo dat de Vlaamse overheid te weinig draagvlak heeft gecreëerd voor het Visart-voorstel dat binnenkort op tafel ligt. “Men heeft nu gekozen voor de snelste en goedkoopste oplossing. Het gevolg is nu dat een aantal lokale KMO’s, zelfstandige ondernemers en inwoners rond de jachthaven, de stationswijk en de vismijncluster zich terecht zorgen maken over hoe het nu verder moet”, zegt Vermeulen.

Inspraak

UNIZO pleit nu vooral voor snelle en duidelijke communicatie naar de stakeholders en voldoende inspraakmogelijkheden tussen de voorkeursbeslissing en het uiteindelijke besluit. “We willen koste wat het kost vermijden dat door twijfels en onduidelijkheden KMO’s niet verder investeren. UNIZO hamert daarom op een duidelijke communicatie over de fasering en de te nemen beslissingen specifiek voor ondernemers”, aldus Vermeulen.

