Unizo roept kustburgemeesters op: red strandbars

Volgens Wouter Blomme, hoofd van Unizo West-Vlaanderen zijn er meerdere redenen waarom de strandbars tussen de mazen van het net glippen. "Een strandbar heeft veelal geen fysiek adres en kan als dusdanig niet opgenomen worden in de database van de ondernemingen, maar daar baseert Vlaio zich wel op. Daarbij komt dat steunmaatregelen maar gelden voor uitbatingen die bestonden voor het ingaan van de lockdown, op 13 maart 2020. De meeste strandbars openen pas vanaf 15 maart."

Huur herbekijken

Nu de paasvakantie voorbij is en wellicht ook de komende weken de inkomsten uitblijven, vraagt Unizo om de huur- of concessieovereenkomst te herbekijken, met het oog op een financiële tegemoetkoming aan de getroffen ondernemers.

Niet enkel strandbars

Hoewel de oproep van Unizo in de eerste plaats gericht is naar de kustburgemeesters, trekt de organisatie de lijn door naar andere steden en gemeenten waar tijdelijke zaken omwille van de coronamaatregelen niet kunnen of mogen openen.