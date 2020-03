Unizo roept op: voer openbare werken nu uit

Unizo West-Vlaanderen lanceert een oproep om openbare werken of werven die door het coronavirus stillegelegd werden opnieuw op te starten. Zo kan later hinder vermeden worden. "Op dit moment zijn de winkelstraten quasi leeg en is de overlast voor inwoners en ondernemers dus het kleinst," klinkt...

Unizo merkt op dat de lijst aan stilgelegde werven lang en divers is. "Nochtans is dit hét moment om openbare werken uit te voeren, uiteraard met de nodige aandacht voor social distancing," meent Wouter Blomme, West-Vlaams directeur. “Op die manier worden ondernemers bij opheffing van de coronamaatregelen niet geconfronteerd met hinder door werken die al klaar hadden kunnen zijn bovenop het verlies door het virus."

Werken vooruitschuiven

De zelfstandigenorganisatie dringt er dan ook bij lokale besturen, nutsmaatschappijen en andere actoren op aan om zoveel mogelijk wegenwerken afgewerkt te krijgen. "En waarom geen werken vooruitschuiven waar dat mogelijk is?” stelt Wouter Blomme nog voor.

Winkelstraten, verkeersassen en openbare domeinen

De oproep is in de eerste plaats gericht op handelscentra en winkelstraten, maar is ook van toepassing op grote verkeersassen of openbare domeinen. Bij sectorfederatie Bouwunie schaart gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens zich alvast achter de oproep: "In de bouw mag nog gewerkt worden en het is van groot belang dat zoveel mogelijk bouwbedrijven aan de slag kunnen blijven. We kunnen ons dan ook vinden in het idee om bepaalde werven te versnellen of opnieuw open te stellen."