Unizo zet ondernemers in de kijker

Dat zegt UNIZO, de Unie van zelfstandige ondernemers die vandaag de ‘Dag van de ondernemer’ organiseert en zo ondernemers in de kijker wil zetten. UNIZO gaat in onze provincie ook op zoek naar de meest creatieve onderneming van het jaar. De jury bracht een bezoekje aan de vijf genomineerden. Het Smaakatelier in Kortemark is één van de vijf kanshebbers voor de award van creatieve ondernemers van Unizo. Drie ondernemingen werken nauw samen in het voormalig atelier van meubelmakerij Verlinde en profiteren van elkaars cliënteel en netwerk.

De prijs voor creatieve onderneming wordt eind deze maand uitgereikt in Oostende. De andere genomineerden zijn, brasserie ’Heuvelhof in Torhout, zwangerschapswinkel Mamado in Roeselare, Lingerie Ohlala uit Lendelede en het Productiehuis CamTV uit Brugge.