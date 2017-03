UPDATE Gifwolk 22u45: "Situatie onder controle"

De situatie rond de lekkende tank, die zorgt dat er een gifwolk met salpeterzuur boven de regio Gistel hangt, is onder controle. De civiele bescherming probeert het salpeterzuur over te pompen. Dat laat de provinciale crisiscel om 22u45 weten via Twitter. De inwoners mogen nog niet naar hun...

Wat we weten (info 22u45) :

- Er is even voor 18u een tank met salpeterzuur lek geslagen op een landbouwbedrijf in Gistel.

- De Civiele Bescherming is ter plaatse en probeert de inhoud van de tank over te pompen

- Dat blijkt goed te lukken. De situatie is onder controle, laat de provinciale crisiscel weten om 22u45.

- Het dorp Zevekote , met 570 inwoners, is ontruimd . De mensen mogen de nacht doorbrengen in cultuurcentrum Zomerloos in Gistel.

- De wolk met salpeterzuur breidt uit en bereikt ook Sint-Pieters-Kapelle bij Middelkerke . Ook daar moeten de 350 inwoners hun huizen verlaten.

- De inwoners mogen vannacht niet naar hun huizen terug. Pas na metingen zal dat kunnen.

- Er worden bedden gebracht naar cultuurcentrum Zomerloos in Gistel. Al kunnen de meeste inwoners bij familie of vrienden terecht.

- Vier politiemensen raakten geïrriteerd door de gifwolk. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging.

- Intussen is het provinciaal rampenplan afgekondigd .