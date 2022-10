Urban Sports in oude busstelplaats in Assebroek

Vanaf volgende zomer is het de bedoeling dat je Urban Sports kan beoefenen in de gebouwen van de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek, bij Brugge.

Franky Demon, Schepen van Sport Brugge: "Ik denk bijvoorbeeld aan mountainbiken, maar dan op boomstammen. Ik denk aan boulderen, da’s horizontaal klimmen, skaten ook, en freerunning. Dat zijn allemaal zaken die hier zouden thuishoren. Maar we willen ook een stuk lifestyle errond, dan denk ik aan graffiti, of ruwere kunst. Een way of life die hoort bij Urban Sports."

De stad zoekt nu partners voor de komende vijf jaar, maar die moeten zelf investeren in de inrichting van de hallen. De stad renoveert wel het dak, voor goed 80.000 euro. Het gebouw is industrieel erfgoed en mag dus niet gesloopt worden.