Urologen: "laat je vroeger screenen op prostaatkanker"

Laat je vroeger screenen op prostaatkanker. Dat is de oproep van Urologen, de vzw Think Blue Vlaanderen en de stad Brugge.

dZe willen een taboe doorbreken, want jonge mannen wachten vaak te lang om zich te laten onderzoeken. Nochtans is het opsporen van prostaatkanker in vroeg stadium bijzonder belangrijk: het vergroot de kans op een volledig herstel aanzienlijk.

1 op 7 mannen krijgt prostaatkanker. Voor wie er op tijd bij is, is de overlevingskans 100 procent. Maar in een later stadium is de ziekte voor bijna 1 op 3 patiënten fataal.

Urologen zullen nu infoavonden organiseren voor het grote publiek. En ook de stad Brugge zal zich inspannen om mensen aan te moedigen om zich preventief te laten testen.