Uurtje minder slapen, uurtje langer licht

Het is misschien een schrale troost in deze coronatijden, maar in de nacht van zaterdag op zondag draaien we de klok opnieuw een uurtje vooruit. Dat betekent een uurtje minder onder de lakens, maar ook, en vooral, dat het 's avonds langer licht blijft.

Om 2 uur precies wordt de klok een uur vooruit gedraaid, zodat we uitkomen op de standaardtijd GMT+2 (of de wereldtijd plus twee uur). Het is intussen meer dan 100 jaar geleden dat de zomertijd voor het eerst in de praktijk werd gebracht.

Voor het eerst in WOI

Het Duitse Keizerrijk voerde het systeem namelijk in tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 30 april 1916. Dat gebeurde ook in bezette landen, waaronder België. Niet veel later volgden Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Na de oorlog werd de maatregel afgeschaft, maar sporadisch werd die in sommige Europese landen opnieuw ingevoerd. In 1976 besloot Frankrijk uiteindelijk om, in de nasleep van de oliecrisis, het zomeruur weer in te voeren en zo energie te sparen. De Benelux volgde in 1977.

Uur terug in oktober

Het laatste weekend van oktober, dit jaar in de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober, gaat het winteruur weer in en zetten we de klok een uur terug.