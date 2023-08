Ruim zeshonderd liefhebbers van klassieke muziek namen vanmorgen deel aan Vélo baroque. Het is sinds tien jaar één van de meest gesmaakte concertreeksen binnen het MA-festival dat zich focust op oude muziek in Brugge. Fietsers reden tussen de regendruppels door van concert naar concert.

Vélo barque, dat is al fietsend genieten van klassieke muziek op unieke locaties in Brugge. Goed ingepakt, klaar voor de regen en wind, staken de aanwezigen van wal.

Van de Boeveriestraat in Brugge tot de kerk in Sijsele: de dapperen die de regen trotseerden, krijgen vele unieke plekjes in Brugge te zien. Het Ma-fastival in Brugge sluit vanavond af met een topconcert met muzikanten uit Parijs, en ook die zijn met de fiets gekomen.