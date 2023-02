Vaak afwezige schepen De Panne mag wedde behouden

Zo'n beslissing behoort tot de bevoegdheden van de Vlaamse overheid, klinkt het.

De gemeente stelde een deontologische code op waarin staat dat schepenen die onvoldoende aanwezig zijn op colleges, een stuk van hun wedde moeten inleveren. Het artikel wordt nu geschrapt.

Behoud van wedde

Het reglement kwam er nadat N-VA schepen Cindy Verbrugge na een mislukte coup haar bevoegdheden kwijtspeelde en als onafhankelijke bleef zetelen in het schepencollege. Volgens Verbrugge was ze nooit onwettig afwezig. Ze blijft haar wedde van ruim 41.000 euro per jaar behouden.

