Vaccinatie gestart bij zwaar getroffen RVT

Grote opluchting bij woon-zorgcentrum De Meers in Waregem. Ook daar is de vaccinatie gestart. De Meers is één van de grootste woonzorgcentra in de provincie en werd tijdens de eerste golf van de coronacrisis erg zwaar getroffen.

Meer dan 60 bewoners overleden en ook heel wat personeelsleden raakten besmet. Het eerste vaccin was voor de trouwste bewoner, Erik Vandesteene (72) Hij verblijft er al 34 jaar. Ann Herpels, De Meers: "We hebben Erik gekozen omdat hij hier al 34 jaar woont en daarom vonden wij dat hij het recht had om als eerste het vaccin te krijgen. Hij was erg gecharmeerd en iedereen heeft ook hartelijk geapplaudisseerd."

Omdat er vaccin over was, kreeg ook een aantal van de 280 personeelsleden vanmiddag al een prik en dat was een hele opluchting. Na twee uurtjes was het vaccineren achter de rug. Morgen krijgen de bewoners van de serviceflats De Varent hun prikje en dan volgen woonzorgcentra De Karmel en Aurélys. Maandag levert AZ Groeninge de vaccins voor Acropolys.

