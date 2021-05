Vaccinatie gestart in opvangcentra voor asielzoekers

In de opvangcentra voor asielzoekers van Fedasil is gisteren de vaccinatiecampagne gestart. Het opvangcentrum van Poelkapelle was als eerste aan de beurt.

De centra van Fedasil en van zijn partners (Rode Kruis, Caritas¿) worden door de gezondheidsautoriteiten beschouwd als "collectiviteiten". In het kader van de vaccinatiestrategie zijn die nu aan de beurt. Vaccinatie is voor de asielzoekers geen verplichting, maar Fedasil is wel een sensibiliserings- en informatiecampagne gestart in verschillende talen om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. "Het is in het belang van iedereen dat zoveel mogelijk - ook tijdelijke - inwoners van ons land zich laten vaccineren tegen COVID-19. Zodra voldoende mensen zijn gevaccineerd, is de samenleving beschermd", pleit Fedasil.

Het zijn de medische diensten van de opvangcentra die instaan voor de vaccinatie, samen met de lokale vaccinatiecentra en de bevoegde regionale autoriteiten. Er werd gekozen voor het vaccin van Johnson & Johnson omdat hiervan maar één dosis nodig is, wat een voordeel biedt voor bewoners die slechts tijdelijk in de opvangcentra verblijven.