In het vaccinatiecentrum in Ieper bijvoorbeeld worden vandaag 560 vaccins gezet. Tegen begin april moeten er dat dagelijks drie keer zoveel worden. Nu zijn er al vier vaccinatielijnen open, vorige week maar eentje. Ondertussen zijn over het hele land al meer dan een miljoen Belgen gevaccineerd. Maar dat er nog veel werk aan de winkel is, blijkt duidelijk. (Lees verder onder de foto)

Straks meer