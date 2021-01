Vaccinatie in wzc Lacourt (Oostende) uitgesteld

Door een aantal besmettingen kunnen de geplande vaccinaties deze week in het Oostendse WZC Lacourt niet doorgaan.

Tegen midden februari zouden alle bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra op het grondgebied van Stad Oostende beide inentingen met het coronavaccin ontvangen moeten hebben en zo volledig beschermd zijn tegen het virus. Deze week zouden ook de woonzorgcentra van Stad Oostende aan de beurt zijn (De Boarebreker en A. Lacourt) aan de beurt zijn, maar voor wzc A. Lacourt zal het vaccinatiemoment worden uitgesteld.

Schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann: "Afgelopen week bleek een bewoner van afdeling Ensor positief te testen op Covid-19. Na een testing van de volledige afdeling vrijdag bleken nog eens 3 bewoners en één personeelslid besmet. Om geen risico's te nemen hebben we beslist om het volledige woonzorgcentrum opnieuw te testen en tot we duidelijkheid hebben de vaccinaties in WZC Lacourt uit te stellen."

Nieuw moment wordt ingepland

Dinsdag al worden alle bewoners en medewerkers van wzc Lacourt getest. Na een hertesting op dinsdag 26 januari kan de situatie geëvalueerd worden. Zodra de toestand stabiel is, kunnen de vaccinaties opnieuw worden in gepland. In afwachting worden de bewoners die positief getest hebben volgens de geldende procedures op de kamer gehouden en met de nodige beschermingsmaatregelen omringd.