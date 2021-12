Vaccinatiecentra sturen planning bij voor boosterprik

De vaccinatiecentra moeten hun planning voor de komende weken aanpassen, nu de boostercampagne versneld wordt. In Diksmuide is dat bijvoorbeeld het geval.

Het tijdsinterval bij de vaccins van Pfizer en Moderna is ingekort van 6 naar 4 maanden na de tweede prik.

Heel wat mensen kunnen zich dus vroeger laten vaccineren. De meeste vaccinatiecentra waren van plan om tijdens de eindejaarsperiode de deuren te sluiten, ook om de vrijwilligers wat rust te gunnen. Maar de centra moeten nu dus op zoek naar een oplossing.

Morgen krijgen ze meer uitleg.

Waar al beslist?

Het vaccinatiecentrum De Kupe in Diksmuide blijft toch open tijdens de kerstvakantie. Dat heeft het stadsbestuur gisteren beslist. Het centrum roept ook op om je via Q-vax aan te melden voor een boosterprik. In Diksmuide is intussen 35,94´% van de inwoners beschermd met een boosterprik.

Wevelgem wil voor kerstdag zoveel mogelijk inwoners een boosterprik geven. Daarom drijft ze de capaciteit in het vaccinatiecentrum in de Porseleinhallen fors op. Volgende week heeft het vaccinatiecentrum een capaciteit van ongeveer 2500 extra vaccins. Omdat niet iedereen tegen dan een uitnodiging zal ontvangen, worden inwoners gevraagd om zich te registeren via QVAX. Tijdens de kerstvakantie zullen er geen extra prikken worden gegeven. Dan komen enkel personen die reeds zijn ingepland aan de beurt. Vanaf 10 januari komt er opnieuw een versnelling van de boostercampagne.

