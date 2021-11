Vaccinatiecentra zetten zich schrap voor boosterprik

Dat is ook zo in Torhout. Vanaf maandag 15 november krijgen 65-plussers en zorgpersoneel hun boosterprik in het diocesaan dienstencentrum Groenhove.

Met een herhalingsvaccin voor de hele bevolking kan de zoektocht naar vrijwilligers en vaste medewerkers weer starten. Maar het contract van de meeste vaste krachten liep eind augustus af en nieuw personeel vinden verloopt moeilijk. Burgemeester Kristof Audenaert: "Dat is het grootste probleem ook dat het altijd schakelen is. Op een bepaald moment zeggen ze: de taak zit erop en nu moeten we opnieuw schakelen. We doen dat en nemen onze verantwoordelijkheid. Dat is een oproep naar bovenhand. Opdat dat we ons goed kunnen voorbereiden."