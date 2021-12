Vaccinatiecentrum in Oostende langer open

Vandaag en donderdag is het vaccinatiecentrum in Oostende dan toch open. In Bredene zelfs de hele week, behalve vrijdag.

Ondanks de sterke daling van de besmettingscijfers wil Oostende toch zo veel mogelijk mensen de kans geven om zich te laten vaccineren met de boosterprik. De cijfers zijn de afgelopen week met meer dan de helft gezakt in Oostende. In absolute cijfers waren er nog 256 positieve gevallen. Dat heeft veel te maken met de vaccinatiegraad. In Oostende zijn al meer dan 30.000 boosterprikken geplaatst. Om alle beschikbare vaccins zo goed mogelijk te benutten gaat het vaccinatiecentrum in de Northlaan nu twee extra dagen open. Aanmelden kan via de Qvax-lijst.