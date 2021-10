Vaccinatiecentrum Roeselare naar nieuwe locatie

Tussen eind oktober en kerst moeten alle 65-plussers en risicopatiënten ingeënt worden met een derde coronavaccin. Daarom moet er per eerstelijnszone een vaccinatiecentrum openblijven. In Roeselare verhuist het centrum van de expo naar de Diksmuidsesteenweg.

Nog tot 15 oktober blijft het vaccinatiecentrum in Expo Roeselare open. Daarna verhuist het naar een nieuwe locatie langs de Diksmuidsesteenweg, in de oude gebouwen van Crea Print Group. Het centrum moet de expo verlaten omdat er opnieuw heel wat evenementen op het programma staan. De nieuwe site combineert de goede bereikbaarheid van de Diksmuidsesteenweg, met voldoende parkeermogelijkheid en voldoende oppervlakte om vier vaccinatielijnen te realiseren.

In het nieuwe centrum zullen er tot 900 vaccins per dag worden geprikt. De bedoeling is om op de nieuwe locatie operationeel te zijn in de week van 23 oktober.