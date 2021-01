Vaccinatiecentrum in Sijsele is klaar voor start vaccinaties

Het vaccinatiecentrum voor het Meetjesland en Damme in Sanapolis in Sijsele op de grens van West- en Oost-Vlaanderen is klaar om op maximale capaciteit op te starten. Het centrum werd op een week tijd volledig klaargemaakt om in totaal alle 53.000 bewoners in kwestie te vaccineren.

Het voormalige ziekenhuis huisvest momenteel de polikliniek van het AZ Alma in Eeklo en wordt omgevormd tot een gezondheidscampus die inzet op preventie. Daarom werd de locatie opgegeven als vaccinatiecentrum. In totaal moeten op de locatie 53.000 mensen worden gevaccineerd. Het gaat om de inwoners van de Oost-Vlaamse gemeenten Maldegem, Eeklo en Sint-Laureins en het West-Vlaamse Damme. Daarbij wordt samengewerkt over provincies en eerstelijnszones heen.

Het centrum zal ruimte bieden voor vier vaccinatielijnen. Daaraan kunnen indien nodig nog zes extra lijnen worden toegevoegd. Elke lijn heeft een capaciteit van 20 tot 25 vaccins per uur. In het centrum wordt dankzij de gescheiden in- en uitgangen een vlotte doorstroming gegarandeerd. Aan het centrum zijn 350 parkeerplaatsen voorzien.

Voor de vier centra in regio Meetjesland hebben zich intussen 1.800 vrijwilligers aangemeld. De personeelsplanning wordt de volgende dagen afgerond. De gemeentebesturen gaan intussen aan de slag om de verplaatsing naar het centra voor alle bewoners zo toegankelijk mogelijk te maken.