Vaccinatiecentrum in sporthal: sportfederatie vraagt oplossing

Bij ons gebeurt dat onder meer in De Groene Meersen in Zedelgem en de sportcomplexen in Poperinge, Knokke-Heist en Ieper. Het gevolg is dat er in die sporthallen maandenlang geen sportactiviteiten kunnen plaatsvinden.

De Vlaamse Sportfederatie vraagt snel een oplossing voor de getroffen sportclubs en sporters. "Sportclubs krijgen al zware klappen door de coronacrisis, zij mogen niet opnieuw de dupe worden", meldt voorzitter Koen Umans in een persbericht. "Verschillende sportclubs kregen al te horen dat ze tot eind oktober 2021 geen gebruik kunnen maken van hun sportinfrastructuur", verklaart Umans. "We roepen alle verantwoordelijken op om zeer snel met de sportclubs in gesprek te gaan. Er moet gezocht worden naar alternatieven, zodat ook hun werking kan heropstarten zodra er versoepelingen mogelijk zijn in de sportsector."