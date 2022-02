Het vaccinatiecentrum in Veurne, dat ook de hele westkust bedient,is het eerste in onze streek dat het einde van de vaccinatiecampagne aankondigt. Op 31 maart gaan de deuren dicht.

Dat is mogelijk door de erg hoge vaccinatiegraad aan de westkust, en ook omdat de corona-infecties sterk dalen de jongste week. Tot 31 maart kan iedereen er nog terecht bij wie het nodig is: kindere, jongeren, mensen die een tweede of derde prik wensen. Er is nog geen info over vaccinatiemogelijkheden na 31 maart, dat beslist de Vlaamse overheid.