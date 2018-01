Vader in cel voor doodslag op dochtertje

Een meisje van zes weken is eergisteren overleden nadat haar vader haar door elkaar had ­geschud.

De man is vanochtend voor de raadkamer in Veurne verschenen op verdenking van doodslag, zijn aanhouding is verlengd.

Op nieuwjaarsdag had de 23-jarige man uit Nieuwpoort, die niet de biologische vader is, maar het kind heeft erkend, naar de hulpdiensten gebeld omdat het kind niet meer bewoog. Volgens hem had hij het meisje te veel fysiologisch water gegeven, maar medisch onderzoek wees uit dat het kind verschillende bloedingen had gehad. Daarna beweerde hij dat het meisje uit een zetel was gevallen toen hij haar wilde verversen, waarna hij haar in paniek door elkaar had geschud. Wellicht liep de baby toen het shakenbabysyndroom op.

Geen kwaad opzet

Volgens de raadsman van de vader is zijn cliënt er kapot van dat het dochtertje overleden is. "Er is absoluut geen kwaad opzet in het spel. Het kindje viel bij het aandoen van een luier", zegt hij. De feiten gebeurden in de woning van familie in Adinkerke. De partner van de man was op dat ogenblik aan het slapen boven in de slaapkamer.