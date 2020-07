Vader en stiefzonen riskeren tot 40 maanden cel voor drugshandel

De bal ging aan het rollen nadat de politie van zone Kouter een van de kopstukken in het vizier kreeg. Bij een huiszoeking troffen de speurders duizend xtc-pillen, een kilogram cocaïne en een paar honderd gram cannabis aan. Volgens het openbaar ministerie verkocht hij gedurende drie jaar ongeveer 36 kilogram cocaïne. De procureur vorderde woensdag een gevangenisstraf van 40 maanden, een boete van 3.000 euro en ook een verbeurdverklaring van niet minder dan 500.000 euro voor de man uit Rumbeke.

"Maar mijn cliënt werkte in opdracht van de tweede beklaagde", zo pleitte de advocate van de eerste beklaagde. "Hij werd erg ziek en verloor zijn job. Daardoor begon hij te gebruiken. Om zijn drugsverslaving te financieren, is hij begonnen met dealen. Maar alle geld dat hij heeft verdiend, heeft hij zelf opgesnoven." Zijn vriendin hangt een straf van 15 maanden boven het hoofd.

De tweede beklaagde wordt door alle betrokken aangewezen als spilfiguur. De man uit Staden kon woensdag tijdens de zitting niet aanwezig zijn. Hij verblijft in de gevangenis van Ieper waar onlangs een besmetting met corona werd vastgesteld. In een brief aan de rechtbank beweerde hij echter dat de eerste beklaagde al dealde vooraleer hij zijn leverancier werd. Hij bewaarde zijn voorraad cocaïne bij zijn bejaarde oma en bij zijn moeder werd 920.000 euro cash geld aangetroffen. Hij riskeert een celstraf van 40 maanden, net als zijn vriendin die het geld van de drugsverkoop regelmatig ging ophalen bij andere dealers.

De twee stiefzonen van de eerste beklaagde zaten ook op de beklaagdenbank voor het verkopen van cocaïne, xtc en cannabis. Er hangt hen elk een gevangenisstraf van 2 jaar boven het hoofd.