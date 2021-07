Vader en zoon geïnterneerd na steekpartij in Westende

De twee trokken in januari dit jaar samen naar het huis van het slachtoffer in Westende. De zoon had nog enkele honderden euro's tegoed en eiste zijn geld terug. Maar er ontstond discussie over een drugsschuld en daarop haalde de zoon een drietal keer uit met een mes. Daarna namen hij en zijn vader nog de televisie van het slachtoffer mee. Het slachtoffer kon zelf de hulpdiensten verwittigen en raakte uiteindelijk maar licht gewond.

Vader en zoon werden allebei aangehouden door de onderzoeksrechter. Volgens de gerechtspsychiater zijn ze beiden ontoerekeningsvatbaar, waardoor het parket om hun internering vroeg. De advocaat van de zoon kon zich daarin vinden, hij heeft hulp nodig voor zijn psychische problemen. Hij houdt wel vol dat hij absoluut niet de bedoeling had om het slachtoffer van het leven te beroven.

De advocaat van de vader verzet zich wel tegen diens internering, hij werd uiteindelijk alleen voor diefstal met geweld vervolgd. De ontoerekeningsvatbaarheid van de verdachte werd volgens de verdediging ten onrechte afgeleid uit zijn zwakbegaafdheid. Maar ook de raadkamer vindt dat hij wel degelijk geïnterneerd moet worden, maar de man gaat daartegen wellicht in beroep.