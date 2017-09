Vader komt om bij treinongeval in Roeselare, zoontje ongedeerd

Oorzaak is een ongeval aan de overweg langs de Mandellaan in Roeselare rond drie uur vanmiddag. Daar kwam de trein van Brussel naar Oostende in aanrijding met een man van 46 uit Roeselare. De vader had samen met zijn zoontje de gesloten overweg overgestoken met de fiets aan de hand. Hij was aan het bellen met zijn gsm en heeft de trein uit verstrooidheid vermoedelijk niet horen aankomen. Volgens de politie waren de signalisatie en de slagbomen perfect in orde. De papa was op slag dood, zijn zoontje bleef ongedeerd. De passagiers op de trein werden met de bus naar het station gebracht en zijn opgevangen door de pyscho-sociale dienst van de politie. De NMBS zet vervangbussen in tussen de twee steden, andere treinen worden omgeleid via Lichtervelde en Deinze, zegt de woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit. Wellicht zal er tijdens de avondspits hinder zijn.