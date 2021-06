Vader, moeder & zoon uit Izegem terecht voor moord op Sara (21)

Sara was de ex-vrouw van zoon Glenn. De zaak kwam aan het licht dankzij de verklaring van zijn zus.

Moeder ontkent

Ex-schoonmoeder Inge M. (49) van slachtoffer Sara ontkent nog steeds dat ze betrokken was bij het plan om haar te doden.

"Ze was op voorhand niet op de hoogte, maar ze heeft nadien wel de feiten helpen toedekken, om haar zoon te beschermen", stelde meester Peter Gonnissen. De advocaat van zoon Glenn M. (29) gaf al te kennen dat hij de vrijspraak zal pleiten op basis van de onweerstaanbare dwang. De verdediging van vader Patrice M. (54) liet nog niet in de kaarten kijken.

Ex-man al snel verdacht

Het proces ging van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging, waarin de feiten en het onderzoek werden samengevat.

Sara Laeremans werd op 22 oktober 2017 dood aangetroffen in haar appartement aan het Brigandshof in Geel. De moeder van twee peuters was gewurgd. Haar ex-man Glenn M. kwam al snel als verdachte in beeld, omdat de twee in een strijd over de verblijfsregeling van de kinderen verwikkeld zaten.

De rechtbank had een tiental dagen voor de feiten beslist dat de kinderen bij Sara gingen verblijven en dat ze om de twee weken een weekend naar Glenn mochten, wat hij en zijn ouders maar moeilijk konden verkroppen. Ze zouden toen samen beslist hebben om het slachtoffer te doden, zodat de kinderen definitief bij hen konden zijn.

"Verdiende loon"

"Inge M. was niet betrokken bij het moordplan. Daar is zij zeer formeel in. Zij was op voorhand niet op de hoogte, maar ze heeft de feiten achteraf wel helpen toedekken, om haar zoon te beschermen", reageerde meester Gonnissen op de akte van het openbaar ministerie. M. ontkent volgens haar advocaat ook dat ze aan haar dochter gezegd had dat Sara haar verdiende loon had gekregen.

De zoon Glenn had op 21 oktober 2017 samen met zijn vader Patrice de trein naar Geel genomen, moeder Inge bleef met de kinderen in Izegem. Glenn vertelde de speurders dat hij Sara bij de keel had genomen, maar dat ze nog leefde toen hij zijn greep loste.

"Hij is dus niet schuldig aan moord, zelfs niet aan poging tot moord, want hij handelde uit een onweerstaanbare dwang. Alles in het gezin gebeurde op aansturen van zijn moeder. Zij had als eerste het idee geopperd om Sara te doden en hij had niet de verstandelijke vermogens om weerwerk te bieden", stelde meester Luc Verheyen.

Met dweil op neus en mond

Glenn verklaarde tijdens het onderzoek dat hij na de mislukte wurging zijn vader erbij had geroepen, die buiten stond te wachten. Patrice had een dweil met veel kracht op haar neus en mond geduwd tot ze dood was. Zijn vader ontkende dat: Sara was al dood en hij had met de dweil enkel het bloed en schuim van haar neus en mond geveegd. Patrice betwistte ook dat er een plan was om haar te doden.

"Wat wist Patrice toen hij in Izegem op de trein stapte? En wat was de toestand van Sara toen hij binnen kwam? Leefde ze nog? Dat zijn enkele belangrijke vragen die u in het achterhoofd moet houden", zei meester Pieterjan Heremans.

Ook de advocaten van de burgerlijke partijen kregen vanmorgen al kort het woord. "De dood van Sara had een grote impact, vooral op het leven van haar twee dochtertjes. Zij zijn de grote verliezers in dit verhaal", stelde meester Anthony Mallego. De nabestaanden hopen antwoorden en gerechtigheid te krijgen.

Bekijk hier de reportage van onze collega's van RTV over de start van de zaak