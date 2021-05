Vader Muylle: "teleurgesteld maar niet verbitterd"

Haar moordenaar kreeg 25 jaar cel, dat vindt haar vader een te lichte straf. "Ik aanvaard de straf," zegt hij. "Zij beslissen, ik onderga. Ik heb levenslang gekregen. Hier staat een gebroken man."

De veroordeelde Alexandru C. toonde op zijn dag des oordeels voor de eerste keer emoties op het proces. Al dagen gaf hij geen kik, maar nu brak de Roemeen van 27 toch. "Maar wanneer weent hij? Als het te laat is. Met zijn telefoon neemt hij foto’s en graaft zijn eigen graf," luidt het.

Danïel Muylle zag er niet tegenop om elke dag van Roeselare naar Brugge te komen. Ondanks de soms lange dagen in de assisenzaal en de dagelijkse confrontatie met de moordenaar van zijn dochter. "Sofie heeft haar leven gegeven. Hij heeft nog een leven in de cel. Hij is nog niet dood. Mijn dochter is weg. Ik heb me twee jaar stilgehouden. Ooit komt de dag. Maar ik heb levenslang. Ik heb een hart en hij heeft er geen."

Aanvaarding

Daniël Muylle verloor zijn eerste vrouw, zijn oudste zoon en ook zijn dochter Sofie. Dit proces en het zien van de gruwelijke beelden hebben hem nog meer getekend, maar hij is niet verbitterd. "Ik heb al veel tegengekomen. Ik laat los en zal er zijn voor de mensen die mij vier jaar gesteund hebben. Ik heb dat ondergaan. Ik heb levenslang maar ik aanvaard het. Ik zal terug leven en er zijn voor de mensen die ik graag zie. Niet iedereen is slecht in de maatschappij."

Meer info over het proces, vindt u hier.