Vader overleden baby in beroep tegen vonnis

In de zomer van 2015 moest de jonge vader voor het eerst alleen voor zijn zoontje zorgen. Maar dan liep het mis. Het kind liep meerdere schedelbreuken op en stierf korte tijd later in het ziekenhuis. De verdediging pleitte dat de vader met zijn kind op de arm was flauwgevallen en vroeg daarom een herkwalificatie naar onopzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg.

De rechtbank van Veurne oordeelde echter dat de vader wel degelijk schuldig was aan doodslag en veroordeelde hem tot 18 jaar cel. Tegen dat vonnis gaat de verdediging nu in beroep. De zaak zal binnen enkele maanden behandeld worden door het hof van beroep in Gent.