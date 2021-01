Vader Tommelein krijgt als een van de eersten coronavaccin

In Oostende en Ieper start vandaag, donderdag, de vaccinatie van bewoners van woonzorgcentra en assistentiewoningen. Jef Tommelein, de vader van Oostends burgemeester Bart Tommelein, is toevallig bij de eersten die het vaccin krijgt.

In Oostende start het vaccineren donderdagmorgen in woonzorgcentrum Sint-Monica en woonzorgcentrum Godtschalk. Jef Tommelein, de vader van burgemeester Bart Tommelein, kwam als een van de eersten aan de beurt. Hij is toevallig één van de 95 bewoners van een assistentiewoning in Stijn, de afdeling met de serviceflats van wzc Sint-Monica.

Amper vier van de 95 bewoners liet zich niet vaccineren. Het vaccineren liep ook hier vlot. De temperatuur van de mensen wordt genomen voor ze een vaccin krijgen. Wie geen koorts heeft (en dat gold voor iedereen) krijgt een prikje. Na de bewoners van de assistentiewoningen zijn de 131 bewoners van het woonzorgcentrum zelf aan de beurt.

Huize Zonnelied in Ieper vaccineert vandaag

Ook in Ieper start vandaag het vaccineren tegen covid-19. Daar krijgen de bewoners van Huize Zonelied op de middag hun eerste dosis.