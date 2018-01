Vader uit Nieuwpoort schudt baby dood

Op nieuwjaarsdag had haar 23-jarige vader uit Nieuwpoort naar de hulpdiensten gebeld omdat het kind niet meer bewoog. Volgens hem had hij het kind te veel fysiologisch water gegeven, maar medisch onderzoek wees uit dat het kind verschillende bloedingen had gehad. Daarna beweerde hij dat het meisje uit een zetel was gevallen waarna hij haar in paniek door elkaar had geschud. Wellicht liep de baby toen het shakenbabysyndroom op. De man zit in de cel en verschijnt vandaag voor de raadkamer in Veurne.