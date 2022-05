Vader van Maïlys getuigt: "Hij had de blik van een moordenaar"

Op de zesde dag van het assisenproces tegen Alexander D. voor de viervoudige moord, heeft de vader van Maïlys Descamps getuigt. Frédéric vertelt over de rebelse periode van zijn dochter en hoe hij zag dat Alexander D. gevaarlijk was.

Gisteren gaf de moeder van Maïlys al een beklijvende getuigenis. Zo had ze het over de problemen die haar dochter had tijdens de pubertijd en de slechte invloed die Alexander D. op haar uitoefende. Die puberale fase kwam ook weer vandaag aan bod tijdens de getuigenis van de vader van Maïlys.

Rebels

"Voor haar plechtige communie had ze een laptop cadeau gekregen. Van een fantastisch klein poppemieke is ze toen veranderd naar een gesloten meisje. Ze chatte veel, keek YouTube-filmpjes, ze werd zo beïnvloed en leerde ook mensen kennen...", begint Frédéric Descamps zijn verhaal. "Tussen haar twaalfde en veertiende, heb ik Maïlys gekend als rebels. Haar gedrag was soms niet tolereerbaar. Ze had kronkels in haar hoofd die we niet konden volgen."

Op een dag hebben ze zelfs de klink van haar slaapkamerdeur genomen, om haar te beschermen. "We wisten dat ze dingen deed die wij niet mochten zien. Voor de zekerheid, voor de veiligheid van Maïlys, hebben we toen de klink afgenomen zodat we altijd binnen konden."

Eerste kennismaking: "Niet mijn vriend"

De vader van Maïlys spreekt ook over de eerste kennismaking met de toenmalige vriend van zijn dochter. "Alexander sprak alleen maar over bodybuilding. We hadden geen enkel raakvlak. Het gesprek viel snel stil. Ik ervoer het gesprek al iemand die zich van de rest niets aantrekt."

"Toen hij acht hamburgers in de microgolfoven stak voor zichzelf, zag ik al dat hij niet mijn beste vriend zou worden. Ik maakte me zorgen."

Blik van een moordenaar

Ook de duistere kant van D. is niet onopgemerkt voorbij gegaan. "Ik moest Maïlys eens ophalen na haar werk, maar hebben wel een uur rond gereden om haar te vinden. Toen we haar zagen, stond ze tegen een muurtje met D. volledig over haar, zodat ze niet weg kon", vertelt Frédéric. "Ik moet eerlijk zijn, ik was toen bang. Maar het was mijn taak om Maïlys in veiligheid te brengen."

"Zijn blik zal ik nooit vergeten. Het was een blik die ik nooit eerder heb gezien. Sorry, maar dat was toen de blik van een moordenaar." Op dat moment besefte Frédéric Descamps dat hij met D. best niet in discussie moet gaan.