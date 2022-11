De man van 44 uit Waardamme bij Oostkamp, die verdacht wordt van de moord op zijn twee dochtertjes, verschijnt vanmiddag voor de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

De meisjes van 5 en 8 zijn woensdagavond dood teruggevonden op een boerderij in de Sijslostraat. Al snel werd de vader opgepakt, hij had het familiedrama op Facebook aangekondigd. Hij had naar verluidt al een tijdje relatieproblemen met de moeder van de meisjes, het koppel zou gaan scheiden.

In shock

Wat er precies is gebeurd op de boerderij woensdagavond is nog niet duidelijk. In heel Oostkamp reageren ze geschokt op het familiedrama.

