Vader verongelukt met auto in Veldegem

Een 41-jarige vader is zaterdagavond langs de Torhoutsesteenweg in Veldegem omgekomen bij een auto-ongeval. Zijn zoon van zeven jaar liep een hoofdwonde op.

Zaterdagavond rond half tien gebeurde op de Torhoutsesteenweg ter hoogte van de Boutensdreef een bijzonder zwaar ongeval. Een bestuurder die in de richting van Torhout reed, verloor de controle over zijn voertuig en ging van de weg af. Hij belandde in de berm en werd weggekatapulteerd naar de overkant van de weg waar hij op zijn dak in een maisveld terecht kwam.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse maar voor de chauffeur kon geen hulp meer baten. Zijn zoontje van 7 dat in de wagen zat, werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis overgebracht. Bij het ongeval zouden geen andere wagens betrokken zijn. Door het ongeluk was de Torhoutsesteenweg in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten. De vaststellingen en de takelwerkzaamheden namen nog een hele tijd in beslag.