Vader Vincent Van Quickenborne vermist

Tussen 13u00 en 15u30 vertrok Georges Van Quickenborne (71) gisterennamiddag met zijn grijze elektrische damesfiets van het merk KOGA met grijze zadeltassen aan zijn woning in de Hendrik Consciencestraat. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een beige hemd, een grijze polar, een lichtgrijze pet en vermoedelijk een kakikleurige sportieve broek met afritsbare broekspijpen.

Georges Van Quickenborne is 1m75 groot en normaal gebouwd. Hij heeft grijs kortgeknipt haar met voorhoofdskaalheid en bruine ogen en draagt mogelijk een bril.

Zijn zoon, Kortrijks burgemeester Van Quickenborne, deelde zijn ongerustheid gisterenavond al via Twitter. "Rond 15u is mijn vader Georges Van Quickenborne vertrokken met fiets vanuit thuis in centrum Kortrijk. Hij is spoorloos. Help ons", tweette hij.

Wie Georges Van Quickenborne heeft gezien of weet waar hij zich bevindt, kan contact opnemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800/30.30.0 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.