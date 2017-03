Vader wil bordje lanceren voor mensen met gehoorbeperking

Hij heeft een bordje ontworpen met een pictogram, dat hij op de fiets van zijn dochter heeft gehangen. Het pictogram toont andere weggebruikers dat het meisje niet hoort, zijzelf voelt zich daardoor een stuk veiliger. Blijkbaar vinden veel mensen dat een zeer goed idee, nogal wat mensen met een gehoorbeperking willen het voorbeeld van Fleur te volgen.

Oproep op Facebook

"

Nu is onze vraag of jullie dit bericht en foto zoveel mogelijk kunnen doorsturen naar vrienden, kennissen,... zodat ook in Belgie dit bordje bekend wordt. Indien iedereen hieraan meewerkt, hopen we dat dit bordje ooit ingeburgerd geraakt bij het brede publiek , zodat ook mensen met een gehoorbeperking veilig kunnen fietsen; Alvast bedankt aan iedereen !

"