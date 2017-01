Vader zoekt naar doodrijder van zijn zoon

Zes jaar na een dodelijk ongeval in Veurne, is de chauffeur die alles veroorzaakte, nog altijd spoorloos.

De vader van het slachtoffer vraagt aan politie en justitie om alles op alles te zetten om de dader op te sporen. Maar die zit allicht in zijn geboorteland Congo, in een poging om zijn celstraf van 5 jaar te ontlopen. In januari 2011 verongelukte zijn zoon David, toen 21. Aan het stuur zat een kennis van David, een jongeman van 25. Hij ging in Wulpen bij Koksijde over de kop. Drie personen raakten gewond, maar de gevolgen voor David waren fataal. De man staat wel internationaal geseind en een speciaal Fast-team speurt al anderhalf jaar intens naar hem. Tot nu toe zonder resultaat dus.