Vaidi vraagt aandacht voor de erg pijnlijke chronische ziekte endometriose

Vaidi kreeg de diagnose pas na 15 jaar. Met haar getuigenis wil ze lotgenoten die lange lijdensweg besparen. Vaidi Plovie, endometriosepatiënt: "Ik noem dit eigenlijk een beetje mijn slagveld. De littekens aan de buitenkant zijn wel zichtbaar, maar de binnenkant was veel erger. Ik ben op een dag zestien centimeter darm kwijtgespeeld en een stuk van mijn blaas. Mijn eierstokken moesten volledig vrijgemaakt worden omdat die helemaal vastzaten onder endometriose en verklevingen. Ze blijven ook in een knik staan. Mijn buikvlies werd afgepeld. Ik ben mijn appendix verloren."

Eén op tien vrouwen krijgt de diagnose

Vaidi uit Ingelmunster onderging intussen een zware buikoperatie om weefsel te verwijderen en daarvoor onderging ze ook al een operatie aan het middenrif. Lange tijd onderdrukte anticonceptie de pijnen en had Vaidi niet door dat ze aan endometriose leed. Bij die chronische ziekte groeit weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt in het lichaam. Eén op tien vrouwen krijgt de diagnose, maar bij velen is ze nooit gesteld omdat artsen het als menstruatiepijn zien. "Als je op je werk zit en je hebt een pijnaanval, dan begrijpen heel veel collega's niet wat er aan de hand is. Of je verstopt het. Ik heb dat ook heel lang gedaan. Ik was dan plots weg en zat een halfuur op het toilet om de pijn weg te puffen."

Toen Vaidi zwanger wou raken zorgden de hormonale schommelingen dat de pijnen en bloedingen bij haar extreem waren. En zo kwam de ziekte na 15 jaar aan het licht. Ze wil anderen nu de lijdensweg besparen, zodat ze sneller kunnen ingrijpen. "Ik wil het meer bekendheid geven. Mensen moeten weten wat het is. Daarom organiseer ik op 12 maart een fotoshoot om endometriose echt een gezicht te geven."

Je kan je hier inschrijven voor de fotoshoot. Ook volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle uit Roeselare komt die dag langs. Zij is bezig met een wetsvoorstel om de ziekte sneller te herkennen.