Vakantie in eigen tuin? Zwembadbouwers hebben handen vol

De kans wordt steeds groter dat we door corona de vakantie in eigen land zullen moeten doorbrengen, en dat is goed nieuws voor zwembadbouwers. Steeds meer mensen willen een zwembad in hun tuin, en nochtans is dat vrij duur.

Prijzen variëren van 50.000 tot zelfs 200.000 euro. Maar als je er nu nog eentje wil bestellen voor deze zomer, dan ben je eraan voor de moeite. Dat horen we van zwembadbouwer Bob Monteyne uit Pittem. De aanvragen bij hem liggen 5 keer hoger dan normaal.

"Mensen willen thuis vakantie beleven"

Het is bijzonder druk voor zwembadbouwers door de coronacrisis. "’t Is toch al een maand of twee, hoor, dat je dat voelt. Druk, druk. En veel offertes die binnenkomen op kantoor, blijkbaar", zegt Dieter Vanrobaeys, arbeider bij de zwembadbouwer.

Bob Monteyne: "Op het moment dat men begon te praten over op reis gaan en men mag niet meer op reis gaan naar het buitenland en die lockdown, dan had ik meteen door: de mensen gaan willen thuis vakantie beleven. Dat zien wij duidelijk aan de aanvragen. Die zijn op vandaag vervijfvoudigd."

"Aanleg pas na de vakantie"

En veel mensen denken dat als ze nu een zwembad bestellen, dat ze daar nog deze vakantie van zullen kunnen genieten. Maar dat lukt dus niet. "De aanleg kan pas na de vakantie gebeuren, dat men daar volgend jaar het volle plezier van heeft. Men denkt: dat komt uit de lucht gevallen en op 1 dag ligt dat daar, maar dat gaat zo niet", zegt Bob.

(lees verder onder de foto)

"Nooit op reis & kleine kinderen: dus nu het moment"

Alexander De Boe heeft zijn zwembad vorig jaar al besteld, lang voor corona dus. En binnen anderhalve week kunnen hij en zijn familie voor het eerst een frisse duik nemen. "We gaan nooit op reis, we zijn altijd thuis. We zitten met 2 kleine kinderen die nu net kunnen zwemmen. Ik denk dat het het moment is om een zwembad te installeren. De zomers worden altijd maar warmer en langer. Ik denk dat het een goeie keuze gaat zijn".

De prijs voor een zwembad gaat van 50.000 euro tot 200.000 euro. De werken duren gemiddeld een week of drie.