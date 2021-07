Vakantie-uittocht zorgt voor extreme drukte op Europese wegen

Wie met de auto op vakantie vertrekt naar Europese vakantiebesmettingen, houdt het best rekening met zeer moeilijk verkeer en lange files. Daarvoor waarschuwen mobiliteitsorganisaties Touring en VAB. Op de middag was het op alle wegen behoorlijk tot zeer druk.

In Frankrijk is erg moeilijk verkeer met een piek van 992 kilometer file in het totaal op de middag: "Extreem druk op dit tijdstip voor een rode dag", zegt Touring. De grootste problemen situeren zich op de A10 Parijs - Bordeaux en in de Rhônevallei. Voor de Mont Blanctunnel staat er 55 minuten file.

In Duitsland is er momenteel zeer druk verkeer in het zuiden van het land richting Oostenrijk en Zwitserland, zegt VAB. "Maar dat is wel stilaan aan het afnemen. Richting Denemarken is het verkeer het afgelopen uur wel fel toegenomen."

In Zwitserland staat er 10 kilometer file of 1 uur en 50 minuten vertraging voor de Gotthardtunnel richting Italië.

In Oostenrijk zijn de files op de A10 Salzburg - Villach richting Slovenië opnieuw toegenomen, met 2 uur file. Die file kom je nog eens tegen voor de Karawankentunnel: 1 uur 15 minuten extra. Ook richting Italië staan er nog steeds files: momenteel moet je rekening houden met 45 minuten vertraging bij de B179 Fernpassroute bij Innsbruck.

Vanuit Slovenië richting Oostenrijk verlies je ook een uur voor de Karawankentunnel.

In Italië zijn de files het afgelopen uur toegenomen op de route vanuit de Brennerpas richting Modena. Je verliest daar momenteel meer dan 3 uur.