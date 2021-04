Vakantieboekingen lopen binnen nu het reisverbod verdwenen is

Vanaf morgen zijn niet- essentiële reizen niet langer verboden en mogen we weer een buitenlandse vakantie boeken. Het verbod is verdwenen, maar in de plaats komen er strikte controles op tests en quarantainemaatregelen. Dat houdt niet iedereen tegen: de eerste vakantieboekingen lopen binnen.

De reissector is langzaam aan weer aan het opveren. Nu er geen verbod meer is op essentiële reizen, willen veel mensen eindelijk op vakantie vertrekken. Ze zijn er ook van overtuigd dat het veilig kan, net zoals in de zomer van 2020. Ook toen werd reizen sterk afgeraden, maar waren er toch enkele bestemmingen toegankelijk.

Op de meeste bestemmingen hadden reizigers in het algemeen een veilig gevoel. De regering zet net als toen kleurcodes in, op basis daarvan is te zien welke landen en regio's veilig zijn. Maar laat het duidelijk zijn dat reizen nog steeds ten strengste afgeraden wordt door de regering.

Wij gingen een kijkje nemen in een reiswinkel in Rumbeke. Daar kregen ze al veel telefoons van mensen die informeren hoe het nu zit. Ondertussen werd daar al een eerste niet-essentiële reis geboekt, die vertrekt donderdagmorgen naar het Afrikaanse Zanzibar.