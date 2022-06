Vakantiegangers zijn zeer tevreden over de Kust

De vakantiegangers die aan de Kust logeren, zijn zeer tevreden over zowel hun verblijf aan de Kust als over het logies.

Meer dan ooit waarderen verblijfstoeristen de eigentijdse en klassieke troeven van de Kust. De gezonde zeelucht, de rustgevende omgeving en het aantrekkelijk wandelaanbod zijn belangrijke aspecten voor een vakantie aan zee. De Kust kent een trouw publiek maar bijna 25 procent zijn nieuwe bezoekers.

Dit zijn enkele resultaten in een uniek vijfjaarlijks kustonderzoek in 2021 en 2022 van het provinciebedrijf Westtoer met ondersteuning van Toerisme Vlaanderen. De studie schetst een actueel beeld van de vakantiegangers in commercieel logies.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “De vele inspanningen van de kustgemeenten en de logiessector worden erg geapprecieerd. Gastvrijheid en kwaliteit zijn centrale thema’s om aan de toeristen een aangename vakantie aan te bieden”.

Buitenlandse bezoekers minder aanwezig

In de voorbije periode waren de buitenlandse bezoekers veel minder aanwezig aan de Kust en dit als gevolg van de reisrestricties en de corona-maatregelen. Voor de zomer 2022 ziet het er al een stuk beter uit: “Op dit moment kunnen we uit de voorlopige boekingscijfers opmaken dat er voor deze zomer al meer overnachtingen geboekt zijn in de commerciële logies dan voor de zomer van 2021. En dat is vooral te danken aan een toename van boekingen door buitenlandse bezoekers. Binnenlandse bezoekers hebben de toeristische sector in grote mate recht gehouden tijdens de coronacrisis. Dat ook buitenlanders nu opnieuw de weg naar de Vlaamse kust vinden, doet het beste voor de toekomst van de toeristische sector vermoeden”, aldus Zuhal Demir, Vlaams minister van toerisme.

Herstel in 2021

Tot 2019 ontving de Kust jaarlijks ongeveer 2,6 à 2,7 miljoen vakantiegangers in commercieel logies. Hotels zijn qua aantal vakantiegangers de belangrijkste commerciële logiesvorm aan de Kust. Op de tweede plaats staan de verhuurde vakantiewoningen. Daarnaast verblijven de vakantiegangers ook in gastenkamers, vakantieparken, vakantiecentra, jeugdlogies, kortkampeerplaatsen op campings en andere logiesaccommodaties.

In 2019 waren de Belgen goed voor 79 procent van de vakantiegangers in commercieel logies (54 procent Vlamingen en 25 procent Franstalige Belgen). De overige 21 procent kwamen voornamelijk uit de buurlanden, met Duitsland (6 procent) en Frankrijk (6 procent) voorop. Daarna volgen Nederland (4 procent), Luxemburg (1 procent) en het Verenigd Koninkrijk (1 procent).

Door de coronamaatregelen kende het aantal vakantiegangers aan de Kust in 2020, net zoals overal, een terugval tot 1,6 miljoen aankomsten (-39 procent). Hotels bleven de belangrijkste commerciële logiesvorm, op de voet gevolgd door de verhuurde vakantiewoningen. De terugval was uitgesprokener bij buitenlandse vakantiegangers.

De voorlopige cijfers voor 2021 geven een mooi herstel aan voor commercieel logies aan de Kust. Zo bereiken de Belgen qua aankomsten ongeveer het niveau van 2019, terwijl ook het aantal buitenlandse toeristen opnieuw voorzichtig stijgt. Er waren in 2021 de helft buitenlandse gasten in vergelijking met 2019.

Trouwe én nieuwe vakantiegangers

De Kust trekt nog altijd een trouw publiek aan dat graag terugkomt. 76 procent van de vakantiegangers zijn herhaalbezoekers die ook de voorbije drie jaren een weekend of vakantie aan de Kust doorbrachten. Bijna een kwart van de bezoekers waren nieuwe bezoekers (24 procent). 53 procent van de vakantiegangers komt logeren met kinderen, zowel gezinnen met kinderen als grotere gezelschappen. 47 procent van de gezelschappen logeren zonder kinderen, voornamelijk koppels. Globaal is vier op tien gezelschappen ruimer dan enkel het gezin, waarbij vooral familie- of vriendengroepen ook een verblijf aan de Kust boeken.

Meer last-minute boekingen

In vergelijking met het gelijkaardig onderzoek uit 2016 zien we wel een verschuiving bij de reservatie van de logies. Zowel de last-minute boekingen (van 23 naar 30 procent) als de reservaties van vier maand of vroeger voor het verblijf (van 19 naar 22 procent) stijgen. Zes op de tien boekingen in commercieel logies aan de Kust komt rechtstreeks bij de uitbater terecht: ofwel via telefoon of mail (39 procent) ofwel via de website van de uitbating (20 procent). Booking.com staat in voor 17 procent van de reservaties en Airbnb voor drie procent.

Tot rust komen dankzij zee, strand en gezonde lucht

De vakantiegangers kiezen ook nu voor de Kust door haar authentieke troeven. De drie belangrijkste motivaties om een vakantie aan zee door te brengen zijn de gezonde zeelucht (50 procent), een omgeving om tot rust te komen (36 procent) en het aantrekkelijke wandelaanbod (32 procent). Daarna volgen het unieke decor van zee en strand (31 procent), de mooie omgeving (23 procent), samen met het kindvriendelijk aanbod (23 procent).