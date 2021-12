Vakantieparken profiteren wel van lange kerstvakantie

In Center Parcs in De Haan en Oostduinkerke bijvoorbeeld is er toename van het aantal boekingen met 14%. Niet meteen spectaculair, dat niet, maar dat cijfer kan nog stijgen. Ook voor de twee andere weken kerstvakantie zien de cijfers er niet slecht uit.

Yves Vermeire van Center Parcs De Haan: "Na de mededeling van het overlegcomité merkten we meteen al een stijging van de boekingen voor volgende week. En dat is gegroeid tot een stijging van 14% van families die hebben bijgeboekt in vergelijking met vorig jaar.

"Niet klagen"

Jonge gezinnen met jonge kinderen kiezen dus eerder voor een huisje in een vakantiepark dan voor een hotel. Center Parcs kan eigenlijk over het algemeen niet klagen. Het had een goede zomer en ook voor de twee andere weken van de kerstvakantie ziet het er goed uit. Want zowat alle vakantiehuizen zitten dan, zoals andere jaren, goed vol.