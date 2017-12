Vakbond dreigt met staking bij Aviapartner

ACV-Transcom diende gisteren een stakingsaanzegging in. De vakbond meent dat de werkdruk te hoog ligt en laakt de passieve houding van de directie. De problemen zijn begonnen in 2014 toen de Japanse luchtvaartmaatschappij ANA de deur achter zich dichttrok in Oostende. Daardoor kwam er veel druk op het personeel van afhandelaar Aviapartner. Volgens ACV-Transcom is de situatie enkel verslechterd doorheen de jaren voor de twintig vaste arbeiders. "Ondanks herhaaldelijke alarmsignalen van ACV-Transcom blijft het structureel personeelstekort voortduren. Dit terwijl het aantal passagiers en de hoeveelheid vracht voortdurend toeneemt. De werkdruk voor het personeel is daardoor onmenselijk hoog geworden en ook de veiligheid komt zwaar in het gedrang", aldus Bjorn Vanden Eynde, secretaris mobiliteit bij ACV-Transcom.

Volgens de vakbond zijn er elke week nieuwe verhalen van onveilige situaties.

De vakbond wil dat de directie tegemoet komt aan de verzuchtingen of anders legt het personeel het werk neer binnen twee weken.