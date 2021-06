Vakbond kondigt staking aan in gevangenis Brugge

Het personeel van het penitentiair complex in Brugge zal op 28 en 29 juni staken. Dat meldt de liberale vakbond VSOA.

De stakingsaanzegging komt er naar aanleiding van ontevredenheid omtrent de verlofregeling en het structurele personeelstekort. De vakbond had al een overleg met de gevangenisdirectie, maar zonder resultaat.

Volgens het VSOA blijven de problemen in de gevangenis van Brugge zich opstapelen. "Het personeel werkt al zestien lange COVID-maanden in moeilijke omstandigheden en net nu er licht aan het einde van die tunnel is, steken oude problemen de kop op", aldus VSOA-vakbondsman Eddy De Smedt. Volgens de vakbond blijft het personeelstekort voor problemen zorgen. "Dat tekort heeft een enorme impact op de verlofregeling en zorgt voor verhoging van de werkdruk en de onveiligheid."

De vakbond eist daarom een aanpassing van het takenpakket gekoppeld aan het beschikbare personeel op de werkvloer. De staking loopt van zondagavond 27 juni 22.00 uur tot 29 juni 22.00 uur.